Sonego | impresa al Roland Garros | sconfitto Rublev in cinque set | ' Ho fatto un miracolo'

al Roland Garros di Parigi : sconfitto Rublev in cinque set. 'Forse è un miracolo, ho giocato il mio miglior tennis. Dopo poco ero sotto di due set, poi sono stato più aggressivo, è ...Perla prima vittoria contro un top 10 in uno slam.Lorenzocompie un'e batte in rimonta Andrey Rublev 5 - 7 0 - 6 6 - 3 7 - 6 6 - 3 al terzo turno del Roland Garros. L'azzurro si impone in una battaglia di tre ore e quarantacinque minuti, dopo ...

Impresa Sonego al Roland Garros, Rublev ko AGI - Agenzia Italia

L'azzurro batte il numero 7 al mondo in cinque combattutissimi set (con rimonta da 0-2) e si qualifica al quarto turno. Sinner,la terra rossa non porta felicità ...