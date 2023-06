Sonego agli ottavi al Roland Garros | Rublev ko in 5 set

(Di venerdì 2 giugno 2023) Adesso affronterà il russo Karen Khachanov, 11esima testa di serie. PARIGI (FRANCIA) - Lorenzosupera il terzo turno del, secondo Slam del 2023, in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). Il tennista piemontese, numero 48 ATP, si è imposto sul russo Andrey

...un gratuito che vale il break di. L'azzurro costruisce il match point e l'errore in volèe di rovescio di Rublev confeziona la rimonta perfetta. Ora la seconda partecipazione in carriera...RImonta pazzesca disul Lenglen contro il n. 7 al mondo Rublev: il torinese volaottavi contro Khachanov .- RUBLEV 5 - 7 0 - 6 6 - 3 7 - 6 6 - 3 LIVE FOGNINI - OFNER 7 - 5 LIVELorenzoporta a compimento un autentico capolavoro e accedeottavi di finale per la seconda volta della sua vita al Roland ...

Roland Garros, Sonego batte Rublev. Fognini-Ofner in diretta live. Più tardi Musetti Sky Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Lorenzo Sonego supera il terzo turno del Roland Garros, secondo Slam del 2023, in corsosulla terra rossa parigina (mont ...