Sondaggi politici | in Germania l' estrema destra raggiunge i socialdemocratici dell' Spd

molto preoccupanti in Germania: l'estrema destra tedesca Afd è salita al 18% nell'ultimo tradizionale sondaggio "DeutschlandTrend" della tv pubblica Ard. Con questo valore il partito ...... anche, durante la guerra nell'ex Jugoslavia negli anni '90, e dae paramilitari di ... Eppure sembra che questo suo atteggiamento di fatto aumentato la sua popolarità: neiCrobarometar ...Alle urne o neiil risultato non cambia. Il sondaggio fa felice il Cav, non appare ma conquista la stessa fiducia di Schlein Il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte è terzo al 15,7 per cento ...

Sondaggi politici: FdI saldamente in testa. Il Pd rosicchia consenso, M5S in calo la Repubblica

Sondaggi politici molto preoccupanti in Germania: l'estrema destra tedesca Afd è salita al 18% nell'ultimo tradizionale sondaggio «DeutschlandTrend» della tv pubblica Ard.Le affermazioni di Milanovic rispecchiano le dichiarazioni fatte dai funzionari russi Una dichiarazione che ha sollevato una bufera politica e mediatica. Il presidente croato Zoran Milanovic ha parago ...