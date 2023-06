(Di venerdì 2 giugno 2023) Dirsi, ok. Ma farlo instile e con quel senso di compiutezza che solo un traguardo come la Champions può regalare dopo sei stagioni vissute sempre in prima linea, sino a meritare i gradi ...

...amore (quello con il popolo nerazzurro) terminato in malo modo e con quell'etichetta di "" ... che ha vissuto la scelta dicome un tradimento in piena regola. Non tanto per il peso e l'...corre pensando a Istanbul. Non da titolare, ma almeno per rendersi utile nella notte più ... Il mondo intorno lo ignora e tanti gli hanno attaccato l'etichetta di. C'è chi si è spinto ......Milanun obiettivo diretto nel mirino della curva nerazzurra. Tifoseria interista che oramai da giorni sta imperversando contro il difensore sui social con epiteti che vanno dal "" ...

Skriniar il "traditore" torna per la finale: cerca un grande addio (e il perdono dei tifosi) La Gazzetta dello Sport

L'ex capitano che a fine stagione lascerà l'Inter per Parigi si allena da solo dopo l'infortunio. C'è chi lo considera un traditore e chi lo vorrebbe almeno in panchina nella finale contro il Manchest ...