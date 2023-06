Sinner sembra subire un blocco psicologico da grande risultato Bertolucci

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 2 giugno 2023) L’eliminazione dial Roland Garros – sconfitto dal tedesco Altmaier in cinque set – analizzata da Paoloper la Gazzetta dello Sport. Ieri contro il tedesco è stato troppo passivo, giocando ben dietro la riga di fondo e commettendo errori inusuali sui punti più delicati. Soltanto il servizio è rimasto in linea di galleggiamento, ma per il resto non si è visto niente dei progressi mostrati fin qui: nessuna variazione dei tagli, poche palle corte e quasi sempre senza strategie, discese a rete ridotte al lumicino, mentre dall’altra parte il rivale tedesco si è mostrato più pronto fisicamente e anche più sapido tatticamente, capace com’è stato di giocare colpi meno carichi e di attaccare la rete quando le circostanze lo richiedevano. Un brutto stop, sul qualeavrà molto da riflettere nella pausa che lo separa dalla ...