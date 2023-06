Sinistra autoritaria punita nelle urne | ma la destra non sa sfuggire ai sinistrismi

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 2 giugno 2023) È vero che governare il mondo è diventato impossibile, non fai in tempo ad abbozzare una strategia che la finanza, l’economia, la tecnologia, la salute, la malattia e tutto il coacervo di forze che fanno il mondo pazzo e sempre più pazzo l’hanno già resa obsoleta. Gli uomini sono dei folli e le loro categorie novecentesche o romantiche o idealistiche e perfino greche non soccorrono più. Pandemie e invasioni scoppiano a dispetto di tutti gli strumenti previsionali che dovrebbero regolare il disumano vivere ma regolarmente falliscono. Così che ai regimi non resta che coordinarsi e chiudersi nel terrore dell’ignoto con accenti magici, millenaristi. Insidie della tecnologia Più la civiltà inventa strumenti per vedere e più la si direbbe regredire alle tenebre antiche, più si protende nell’onnipotenza e più è costretta ad affidarsi agli esorcismi e ai salti nel buio, ai “non ...