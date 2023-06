Simeone | «papà si è innamorato di Napoli | vuole sempre che gli porti cinque chili di mozzarella»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 2 giugno 2023) L’attaccante del, Giovanni, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS a pochi giorni dall’ultima sfida di campionato La storia con ilè iniziata nel 2018, ma dall’altra parte: la sua tripletta con la Fiorentina ha messo fine al suo sogno scudetto. «Segnare tre gol contro una squadra così grande è stato speciale. Ovviamente quando sono arrivato qui tutti me lo ricordavano e lo fanno ancora. Ora aggiungono: “sei perdonato”». Com’è stato l’impatto con la città? «Ho notato la differenza delle persone rispetto al nord. Qui ti accolgono con amore fin da subito e questo mi ha aiutato molto, siamo molto simili. Inoltre, essendo il primo argentino da tanto tempo, mi hannodimostrato un affetto speciale. Volevo far parte della città e non ci è voluto molto per farmi sentire ...