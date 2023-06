Simeone | «L’obiettivo è la Champions | ma per Real e Barcellona siamo una seccatura»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il tecnico dell’Atletico Madrid Diegoha rilasciato un’intervista ai microfoni di Cadena Cope in cui ha parlato della vittoria del Siviglia in Europa League: «Mi rende molto felice perché la Spagna ha vinto un titolo europeo. Adoro Mendilibar, è un gran lavoratore e quando ha avuto la squadra forte, ha centrato la salvezza e vinto la Coppa. Non era facile cambiare lo stato emotivo dei giocatori». Un giudizio su questa stagione dell’Atletico in cui ha blindato il terzo posto e, se dovesse vincere l’ultima gara e ildovesse perdere, salirebbe al secondo: «Hanno influito piccole cose. Abbiamo avuto tanti infortuni, soprattutto in difesa, poi sono cresciuti giocatori come Koke e Molina. Morata ha segnato 13 gol e Griezmann ha fatto una stagione super. Con lui la squadra gioca meglio». Sul futuro di Joao Felix, ora in prestito al Chelsea, ...