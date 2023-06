Simeone a cuore aperto | “Napoli mi ha accolto e aiutato Spalletti? Lo amiamo”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 2 giugno 2023) Giovanniè stato uno dei protagonisti deldello Scudetto. L’attaccante argentino, arrivato dal Verona in estate, è stato fondamentale in diverse partite per sbloccare il risultato nei momenti complessi come contro Roma, Milan e Cremonese. Il numero 18 azzurro si è raccontato ai microfoni di AS in una lunga intervista, tra soddisfazione Scudetto, progetti futuri e le prime sensazioni da calciatore del. Campione d’Italia? Ogni giorno realizzo qualcosa di nuovo che mi insegna quanto è stato bello tutto. L’altro giorno, per esempio, sono stato a Sorrento e c’era una strada con decine di striscioni che mostravano i risultati di tutte le nostre partite. Tre gol alai tempi della Fiorentina? Segnare una tripletta contro una squadra così grande è stato speciale. Ovviamente quando sono arrivato qui ...