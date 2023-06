Si scrive 718mila euro | si legge 80 milioni e addii eccellenti | Juve | il peso della condanna

I 718.240 euro di ammenda con cui la Juventus è uscita dall'accordo con la Procura Federale per chiudere il secondo filone d'inchiesta - quello su manovre stipendi, partnership sospette e rapporti con ...La Gazzetta ricostruisce ' Una super multa dieuro e la rinuncia a tutti i ricorsi. Il ... La Gazzetta: ' Stralciata la posizione di Andrea Agnelli. L'ex presidente della Juve non ha ......indagine Prisma della procura di Torino - e ha comminato al club bianconero un'ammenda di... proporzionalità e ragionevolezza come innanzi enunciati",la Corte federale d'appello nel ...

Patteggiamento Juve, ammenda da 718mila euro per la manovra ... Open

Patteggiamento della Juventus: il club accetta di pagare una multa di 718mila euro e rinuncia a ogni ricorso, il commento di Ziliani.Il Tribunale federale nazionale della Figc ha accettato il patteggiamento tra la Juventus e la Procura Figc: per il procedimento sulla manovra stipendi solo un'ammenda, ma Agnelli va a processo ...