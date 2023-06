Serie Turca ?kimizin S?rr?

Leggi su serietvinpillole

(Di venerdì 2 giugno 2023) La è andata in onda sul canale turco Atv dal 8 agosto 2021 al 10 ottobre 2021. questapurtroppo rientra tra lecancellate dal canale. Per conoscere i criteri della cancellazione, dai un’occhiata al rating. Indice Trama Trama prima puntata Trama seconda puntata Trama terza puntata Cast Trama Nella lotta per la sopravvivenza insieme alla sua adorabile figlia di sette anni, Hayal (interpretata da Ahsen Türky?lmaz), Neva Canpolat (interpretata da Leyla Feray) cresce la sua unica figlia, infondendo in lei la bellezza e la speranza della vita attraverso fiabe e giochi. Tuttavia, il loro mondo felice madre-figlia viene scosso dalla presenza di uomini oscuri che li osservano in silenzio. Il destino di Neva e Hayal, che si trovano a vivere una vita difficile, si incrocia con quello di Alp Karahun (interpretato da Aras Ayd?n) in un ...