Serie B | semifinali playoff | programma e ultime

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il momento della resa dei conti finale si sta avvicinando sempre di più. Questa sera, con Bari-Sudtirol, prenderanno il via i match di ritorno delledeidiB. Per domani infatti è prevista l’altra semifinale, Parma-Cagliari, e dunque si sapranno i nomi delle due finaliste che si contenderanno un posto per risalire inA. I giochi però sono ancora totalmente aperti e pronti anche ad eventuali ribaltoni. Andiamo dunque a vedere cosa è successo nei match di andata e come si sono preparate le squadre per le due sfide. Crediti Foto: Cagliari Calcio FacebookSudtirol e Cagliari hanno ribaltato i pronostici e gli esiti favorevoli nel match di andata, superando rispettivamente il Bari e il Parma. Adesso se i due incroci dovessero finire in pareggio infatti, passerebbero loro e hanno così a ...

Bari - Südtirol si daranno battaglia oggi, venerdì 2 giugno 2023 alle ore 20:30 per la gara di ritorno del playoffB valida per le. Dopo la vittoria della squadra di Bolzano all'andata, al San Nicola i galletti proveranno a ribaltare tutto. Bari - Südtirol, le ultime Bari (Getty Images) Come ...Per un raffronto con laA, il Napoli dello storico terzo scudetto e delle prestazioni ... L'Inter, invece, che ha avuto quarti di finale epiù agevoli, contro Benfica e Milan, arriva ...Il video con gli highlights di gara - 3 dellePlayoff diA1 2022/2023, con l'Olimpia Milano che si è imposta per 61 - 93 sul campo del Banco di Sardegna Sassari. Una vittoria che consente agli uomini di Ettore Messina di chiudere ...

Playoff Serie C, gli accoppiamenti della Final Four e il regolamento La Casa di C

Le probabili formazioni di Bari-Sudtirol, semifinale di ritorno dei playoff di Serie B, in campo alle 20.30 al 'San Nicola': BARI (4-3-1-2): Caprile;.Marco Ramondino, eletto miglior allenatore della stagione 2022-23, sta guidando la sua Bertram Derthona nella seconda semifinale playoff consecutiva. Nell’intervista a La ...