Serie A | quali partite si vedono su Sky 2-4 giugno Calendario | programma | palinsesto tv e streaming

(Di venerdì 2 giugno 2023) LaA 2022/23 è oramai agli sgoccioli. Tra oggi, venerdì 2e domenica 4, si giocherà infatti l’ultimo turno della competizione iniziata lo scorso agosto. Un campionato avvincente specialmente nelle lotte per un posto in Europa e quelle in zona retrocessione: manca ancora un verdetto dopo l’approdo già certo in cadetteria di Sampdoria e Cremonese. Un torneo dominato in lungo e largo dal Napoli di Luciano Spalletti che, da qualche settimana, ha già sollevato (aritmeticamente), il trofeo. Ma guardando alledel week-end, concentriamoci maggiormente su quelle che verranno trasmesse su Sky. E iniziamo dalla sfida che vedrà coinvolte l’Udinese e la Juventus. Gli uomini di Andrea Sottil, quest’anno, hanno portato avanti un ottimo campionato: attualmente i friulani si trovano al 12esimo posto in classifica con 46 punti ...