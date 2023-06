Serena Bortone fuori da Rai1 «retrocessa a Rai3» Svelato sostituto di Fazio

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 2 giugno 2023) Continuano a moltiplicarsi voci e retroscena sui palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva 2023/2024, che saranno presentati ufficialmente il 7 luglio a Napoli. Se sono ufficiali il passaggio di Fabiosul canale Nove, le dimissioni di Lucia Annunziata e il trasloco di Massimo Gramellini a La7, sono diverse le ipotesi in campo in merito alle trasmissioni di informazione e intrattenimento. Con una certa insistenza si ritorna a parlare dida. Per la riconferma del suo talk show, in onda nel primo pomeriggio didal 2020 dopo la chiusura di Vieni da Me di Caterina Balivo, ci sono davvero grandi incertezze. Non molto tempo fa Dagospia aveva lanciato l'indiscrezione di un passaggio della conduttrice a Discovery seguendo la scia di Fabio ...