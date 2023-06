Senago | l’ultima telefonata tra Giulia e l’amica prima dell’omicidio | «Lui mi ha rovinato la vita | devo tornare giù»

(Di venerdì 2 giugno 2023) «Alessandro le avevalae adesso, dopo la scoperta del tradimento, sarebbe stata costretta ain meridione dopo tutti i sacrifici fatti per lasciarlo». Nel verbale agli atti dell’indagine appare la testimonianza di un’amica diTramontano, la 29enne accoltellata a morte dal barman 30enne Alessandro Impagnatiello a(Milano), che ha avuto con lei unapoche oredi essere uccisa. La testimone ha raccontato agli investigatori che sabato pomeriggio, il giorno del delitto, aveva parlato con, la quale era «scioccata» mentre raccontava dell’incontro fatidico a tre con l’amante del 30enne. Quest’ultimo viene, inoltre, descritto come una persona «vista male sul lavoro» e «soprannominato lurido». In queste ...

...il fatto che in sua assenza Alessandro togliesse dalla casa dile foto che la ritraevano, così da poter accogliere'altra donna. E ancora quando, in occasione del compleanno di quest', ......il fatto che in sua assenza Alessandro togliesse dalla casa dile foto che la ritraevano, così da poter accogliere'altra donna. E ancora quando, in occasione del compleanno di quest', ...... la 29enne accoltellata a morte dal barman 30enne Alessandro Impagnatiello a(Milano), ... la quale era "scioccata" mentre raccontava dell'incontro fatidico a tre con'amante del 30enne. ...