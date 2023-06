Sei Sorelle anticipazioni | tutti i segreti verrano rivelati | Francisca pugnalata alle spalle

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 2 giugno 2023) Sei, termina un’altra settimana nella quale ci hanno accompagnato gli episodi della soap opera spagnola che ha sostituito Il Paradiso delle Signore: ecco tutte lein merito all'ultimo episodio, quello di oggi È consuetudine, dopo l'appuntamento con Oggi un altro giorno, talk show condotto dalla presentatrice Serena Bortone, che vengano messe in onda la puntate della serie iberica Sei. Queste ultime sostituiscono per la calda stagione Il Paradiso delle Signore. Nel corso di tutta la settimana che si conclude oggi, il personaggio principale è stato senza ombra di dubbio, la cantante. La giovane, dopo essere guarita dal vaiolo, in maniera a dir poco miracolosa dal momento chei dottori l'avevano data per morta, ha deciso di non smettere mai più di cantare. Le ...