Sei domande scomode sugli F-16 americani in Ucraina

(Di venerdì 2 giugno 2023) Al G7 di Hiroshima, il presidente americano Joe Biden ha detto che intende approvare la fornitura dei caccia F-16 all’esercito ucraino. Il quotidiano egiziano Al-Masry Al-Youm ha analizzato le condizioni in cui presumibilmente verranno dati gli aerei e in cui essi dovranno operare. Ne sono scaturite seipiuttosto, alcune delle quali hanno una risposta, altre no: le tempistiche di fornitura dei velivoli e di addestramento dei piloti, la reazione dei russi, la capacità di questi ultimi di neutralizzare le armi americane, i rischi di un’escalation e altro ancora. Il summit del G7 (ovvero USA, Gran Bretagna, Francia, Giappone, Italia, Germania e Canada) si è svolto dal 19 al 21 maggio nella città di Hiroshima. In tale occasione il presidente americano Joe Biden ha annunciato l’approvazione di un nuovo pacchetto di aiuti militari ...