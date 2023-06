Segui l’onda film Tv8 | trama | cast | finale

Leggi su spettacoloitaliano

(Di venerdì 2 giugno 2023)Tv8Tv8 Oggi va in ondaTv8 diretto da Rhiannon Bannergerg. Una giovanissima modella, costantemente sotto pressione per soddisfare i desideri della madre, assapora la libertà grazie a un periodo di pausa dalla zia. Questa è in breve la storia di Rip Tide con protagonista Debby Ryan. Ilè stato girato a Sidney, zona Kiama, in Australia. Leggi anche:Cora Hamilton è una modella americana che abita a New York, succube della mamma Sofia che ha cercato di gestire e ...