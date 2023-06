(Di venerdì 2 giugno 2023) "Voglio complimentarmi con lanon solo perché è la prima donna premier in Italia ma per la sua". Lo ha detto laalGina Raimondo al ricevimento ...

"Voglio complimentarmi con la Meloni non solo perché è la prima donna premier in Italia ma per la sua leadership forte". Lo ha detto laalamericano Gina Raimondo al ricevimento per la Festa della Repubblica all'ambasciata italiana a Washington. "Il rapporto tra Usa e Italia è forte e lo diventa ogni giorno di più,...... è apparsa anche l'assistentedel Dipartimento del Tesoro USA per il finanziamento del ... è necessari o smantellare urgentemente ildi fentanyl all'interno del Paese, partendo ...CHE FARANNO UE E USA PER LIMITARE LE IA Una urgenza che ha spinto la Commissaria per la concorrenza Margrethe Vestager a incontrarsi con Gina Raimondo ,di Stato aldegli Stati ...

Segretaria al Commercio americano: leadership di Meloni è forte - Ultima Ora Agenzia ANSA

"Voglio complimentarmi con la Meloni non solo perché è la prima donna premier in Italia ma per la sua leadership forte", ha detto infatti la segretaria al Commercio americano, Gina Raimondo, al ..."Voglio complimentarmi con la Meloni non solo perché è la prima donna premier in Italia ma per la sua leadership forte". (ANSA) ...