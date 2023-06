Sedie di plastica inguardabili? Vi svelo tutti i trucchi per sbiancarle alla perfezione!

Leggi su donnaup

(Di venerdì 2 giugno 2023) Questo decadimento del materiale è assolutamente normale e dovuto al tempo che passa. Elettrodomestici,da giardino, piani di lavoro sono vittime dell’usura e spesso la loro condizione peggiora a causa dei raggi solari che accelerano il processo di ingiallimento. Così, gli oggetti paiono obsoleti e trascurati, anche se ce ne prendiamo costantemente cura e li puliamo con attenzione. Una manutenzione ordinaria non basta. Per sbiancarli dobbiamo adottare alcuni accorgimenti. Non temete, non dovrete spendere cifre esose, non si tratta di cercare il miglior prodotti in commercio! Quello che vi proponiamo è un metodo a bassissimo costo e senza l’impiego di agenti chimici o industriali, ma è efficacissimo! Vediamo insieme come procedere. Iniziamo dal problema più diffuso: leda esterno! Spesso, quando riorganizziamo giardino e terrazza, ci ...