(Di venerdì 2 giugno 2023) Sembra un gesto banale ma ti danneggia la vista in tre modi pericolosi e gravi: ecco cosa dice il medico. Chi di noi quando si sentenon si stropiccia gli? Incatenati al lavoro fissiamo il monitor per ore. Ma anche quando stacchiamo, il nostro svago è comunque lo smartphone e quindi nuovamente un altro schermo. Ma anche la stanchezza ci mette del suo e quindi stropicciare glicon le mani è davvero qualche cosa che durante la giornata può capitare un po’ a tutti.gli, attenzione a questo gesto apparentemente banale – grantennistoscana.itDunque parliamo di un gesto assolutamente banale eppure anche di una fonte di rischi insospettabili. Il giornale inglese Mirror ha intervistato Nimmi Mistry, ottico di Vision Direct che ha offerto numerosi spunti di riflessione dei ...

un po', devi riposare meglio. Oroscopo Paolo Fox Leone Stai vivendo un momento positivo, ma sii prudente. Qualsiasi cosa tu voglia fare, muoviti con attenzione. Sul lavoro è arrivato il ...... 'No niente, è stata la pressione subito dopo la partita, quando nontanto lucido. Il gesto era ... L'impressione è che dopo 5 ore e mezza di gioco fossi un po', fisicamente un po' giù negli ...... "Ero, con un po' di crampi, ma niente di che. Non sono riuscito a muovermi al cento per cento alla fine". D: Col passare dei minuti tisciolto, però all'inizio l'impatto con il campo e ...

Se sei stanco non strofinare mai gli occhi: perché è pericolosissimo per la salute Grantennis Toscana

Fermato la sera prima con arnesi da scasso aveva deciso di farla finita dopo una vita alle prese con problemi di tossicodipendenza e piccoli reati.Se sei stanco di vedere il tuo giardino, il tuo patio o la tua auto coperti di sporco e polvere Questa è senza dubbio la soluzione migliore. Questo strumento potente e versatile è attualmente in ...