Scoperta una nuova molecola che blocca la crescita dei tumori

(Di venerdì 2 giugno 2023) Le cellule tumorali hanno bisogno di energia, molta più delle cellule normali. Perché devono crescere velocemente e spesso in un ambiente che per le cellule sane sarebbe ostile, povero di ossigeno o poco irrorato dal sangue. Per procurarsi l’energia di cui hanno bisogno, molte cellule tumorali riorganizzano il proprio metabolismo: così sono meno dipendenti dalle

... dopo ladel tradimento 'sarebbe stata costretta a tornare in meridione dopo tutti i ... Come si legge nel verbale agli atti dell'indagine, la testimone ha raccontato ditelefonata di sabato ...'Alessandro le aveva rovinato la vita e adesso', dopo ladel tradimento 'sarebbe stata costretta a tornare in meridione dopo tutti i sacrifici fatti ... la testimone ha raccontato di...... dopo ladel tradimento 'sarebbe stata costretta a tornare in meridione dopo tutti i ... Come si legge nel verbale agli atti dell'indagine, la testimone ha raccontato ditelefonata di sabato ...

Scoperta una nuova specie: non era mai stata vista in India Libero Tecnologia

Napoli - A trent’anni regnava su uno degli imperi più vasti del mondo antico, pari o, secondo alcuni, addirittura superiore all’Impero romano nel momento della sua massima espansione. Il bello è che A ...Nel software di Android 14 ci sarà un'API che vi permetterà di tenere sotto controllo la salute della batteria dello smartphone.