Scontro tra treni in India | almeno 50 morti e centinaia di feriti | Intrappolate sotto i vagoni ci sarebbero almeno 200 persone

Sui rapportigoverno e Corte dei conti Ieri a Palazzo Chigi si è svolto un lungo, cordiale e proficuo incontroil governo e la Corte dei conti. Nell'incontro è stata decisa all'unanimità l'...Secondo una prima ricostruzione, una decina di carrozze dello Shalimar - Chennai Coromandel Express sono deragliate vicino a Baleswar andando a finire sul binario opposto. 'Un treno proveniente da ...Terribile incidente ferroviario in India, nello Stato dell'Odisha orientale, in seguito allodue treni. Cinquanta morti e300 e 400 feriti, secondo le prime notizie, riportate dai media locali. Ma il bilancio è ancora provvisorio. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha ...

Due treni passeggeri sono deragliati in India. Il bilancio è di almeno 50 morti e centinaia di feriti. Sarebbero infatti circa 400 le persone portate in ospedale dopo… Leggi ...Il portavoce della Commissione: "Il Recovery necessita di un quadro di controlli che siano adatti e proporzionati in modo che i programmi di spesa si basino sull'efficienza". Nota del governo: "Sullo ...