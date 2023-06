Scontro tra treni in India | almeno 120 morti e centinaia di feriti | Intrappolate sotto i vagoni ci sarebbero 200 persone

Almeno 120 persone hanno perso la vita e 850 sono rimaste ferite in India dopo che un treno passeggeri si è scontrato con un treno merci nel distretto di Balasore, nello Stato occidentale dell'Orissa. ...Secondo una prima ricostruzione, una decina di carrozze dello Shalimar - Chennai Coromandel Express sono deragliate vicino a Baleswar andando a finire sul binario opposto. 'Un treno proveniente da ...Terribile incidente ferroviario in India, nello Stato dell'Odisha orientale, in seguito allodue treni. Cinquanta morti e300 e 400 feriti, secondo le prime notizie, riportate dai media locali. Ma il bilancio è ancora provvisorio. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha ...

Le prime immagini dei soccorritori sul treno deragliato in Orissa - Ansa Sono «decine», almeno «cinquanta» secondo altre fonti i morti del disastro ferroviario avvenuto in India. Lo… Leggi ...Lo scontro fra le due superpotenze sul controllo della catena di fornitura dei semiconduttori è appena iniziato e avrà conseguenze per tutti ...