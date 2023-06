Scontro tra due treni in India | almeno 50 morti Centinaia intrappolati

(Di venerdì 2 giugno 2023) Sono50 idel disastro ferroviario avvenuto in. Lo riferisce il quotidiano Hindustan Times che parla di 179 feriti, mentre secondo Times ofi feriti sarebbero 300. Più di 100 ...

Oltre 500 persone sono rimaste ferite in India nellodue treni, ma si teme che il disastro possa aver causato decine di vittime. Lo riferiscono i funzionari e i media locali. I morti sinora sarebbero oltre 50. Diverse carrozze di un treno ...Alcuni pezzi del treno deragliato sono caduti su un binario vicino e sono stati investiti da un treno merci proveniente dalla direzione opposta: da qui un altro deragliamento e loi due ...Sono almeno 50 i morti del disastro ferroviario avvenuto in India . Lo riferisce il quotidiano Hindustan Times che parla di 179 feriti, mentre secondo Times of India i feriti sarebbero 300. Più di 100 ...

A Balasore, nello stato orientale dell'Odisha. Diverse persone intrappolate sotto i vagoni. La collisione con un convoglio merci (ANSA) ...