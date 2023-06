Scontro fra treni Almeno 850 feriti | 80 morti

Lo"Verso le 19, una dozzina di carrozze dello Shalimar - Chennai Coromandel Express sono deragliate vicino a Baleswar andando a finire sul binario opposto. Un treno proveniente da ...In seguito allomolte carrozze viaggiatori di sono deragliate a Balasore, intrappolando anche molte personele ferraglie. Sul posto sono state inviate una cinquantina di ambulanze. Su ...La tempesta sul Mediterraneo è finita, dalla sponda sud ricominciano le partenze eong e Guardia Costiera è già

Scontro fra treni. Almeno 300 feriti, 50 morti TGLA7

Le prime immagini dei soccorritori sul treno deragliato in Orissa - Ansa Sono «decine», almeno «cinquanta» secondo altre fonti i morti del disastro ferroviario avvenuto in India. Lo… Leggi ...Lo scontro fra le due superpotenze sul controllo della catena di fornitura dei semiconduttori è appena iniziato e avrà conseguenze per tutti ...