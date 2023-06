Sciopero aerei di domenica 4 giugno | ' Cosa fare per salvare il viaggio' L' Enac ha diffuso l' elenco dei voli garantiti

Queste somme sborsate per via dellopossono essere rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente ...4 giugno: cosa fare per salvare il viaggio Dopo il rinvio del 19 maggio a seguito dell'alluvione in Emilia Romagna, l'Italia si appresta a dover fronteggiare un nuovonazionale ...Dopo l'annullamento delloprevisto per il 19 maggio , una nuova protesta si prepara a colpire il settore dei trasporti. Lodei voli, fissato per domenica 4 giugno, causerà disagi al traffico aereo per un'intera giornata. Le modalità di adesione varieranno da aeroporto a aeroporto e dipenderanno dalle ...

