Sciopero aerei 4 giugno | caos voli La lista di quelli garantiti

(Di venerdì 2 giugno 2023) Dopo il rinvio del 19 maggio 2023 a seguito dell'alluvione in Emilia Romagna, l'Italia si appresta a dover fronteggiare un nuovonazionale del trasporto aereo in occasione di domenica 4

: quando e quali compagnie sono coinvolte Chi è in partenza per il ponte del 2 giugno e deve rientrare di domenica 4 giugno 2023 si troverà con glia rischio ritardi e ...Domenica 4 giugno ci sarà unodel settore aereo che potrà causare ritardi e cancellazioni di numerosi voli. Loriguarda in ...... i voli garantiti Come sempre accade, anche per lodel 4 giugno l'Enac (Ente nazionale aviazione civile) ha diffuso l'elenco dei voli garantiti, che riguardano i movimentida e per l'...

Sciopero aerei 4 giugno 2023, orari e voli garantiti: trasporto a rischio fino a 24 ore Fanpage.it

Per il trasporto aereo un altro sciopero di 24 ore domenica 4 giugno 2023 del personale degli aeroporti italiani che mette...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © ...Dopo il rinvio del 19 maggio 2023 a seguito dell’alluvione in Emilia Romagna, l’Italia si appresta a dover fronteggiare un nuovo sciopero nazionale del trasporto aereo in occasione di ...