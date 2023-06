“Schlein? Perde anche le condominiali” | l’analisi di Renzi? Sul Giornale di Berlusconi e Angelucci Poi l’attacco a Fazio e Annunziata

(Di venerdì 2 giugno 2023) Contro Fabio, contro Elly. Su qualepoteva tornare a dire la sua Matteo, a parte il Riformista che dirige? Naturalmente sulche dalla famigliasta per essere inglobato nell’impero editoriale di Antonioche a questo giro – il quarto – è stato eletto con la Lega. Dopo un paio di domande considerate prioritarie nell’agenda di– edi quella delevidentemente – sulle intercettazioni si passa al commento dei ballottaggi, finiti malissimo per il centrosinistra. “funziona per vincere le primarie – spiega l’ex premier – ma come sempre chi rappresenta la sinistra massimalista entusiasma la curva degli ultras e poi ...

... ci vuole tempo' Leggi Anche 'Tregua' nel Terzo polo, impegno su lista unica alle Europee 'L'armocromista non ti salva se non hai un progetto per il Paese' 'Il petardoha fatto recuperare ...Carlo Calenda, proprio come Matteo Renzi, nonoccasione per attaccare il centrosinistra e in particolare il nuovo Pd di Elly. In diretta a Canale 5, il leader di Azione ha parlato della neo segretaria, dopo la sconfitta alle ...'Ellyfunziona per vincere le primarie, ma - come sempre - chi rappresenta la sinistra massimalista entusiasma la curva degli ultras e poitutte le elezioni, anche quelle condominiali'. Così, ...

Schlein perde tutto quello che può, Salvini esulta ma cede il nord est Il Riformista

Nonostante la rottura tra Azione e Italia Viva, Renzi e Calenda rimangono d’accordo su Elly Schlein. Per il primo “non riuscirebbe a vincere nemmeno le condominiali” per il secondo “dice tante cose ...Matteo Renzi a Il Giornale: "Schlein funziona per vincere le primarie, ma come sempre chi rappresenta la sinistra massimalista entusiasma la curva degli ultrà e poi perde tutte le elezioni, anche quel ...