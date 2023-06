Scarface | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di venerdì 2 giugno 2023)con gli uomini di Sosa che iniziano a invadere il terreno e a uccidere le guardie di Tony, mentre Gina entra nell’ufficio con un revolver speciale del capo, accusandolo di volerla per sé. Lei gli spara e lo ferisce, ma viene uccisa da uno degli uomini di Sosa che Tony uccide a sua volta. Tony usa un fucile M16 dotato di lanciagranate M203 contro gli invasori, uccidendone molti ma riportando diverse ferite da arma da fuoco. Si prende gioco dei suoi aggressori fino a quando un assassino non gli si avvicina lentamente alle spalle freddandolo con una lupara. Il corpo di Tony cade dalla balconata finendo nella piscina e muore sotto il monumento con scritto “The World Is Yours”.è un gangster movie del 1983 diretto da Brian De Palma e scritto da Oliver Stone. Liberamente basato sull’omonimo romanzo del 1929 e remake ...