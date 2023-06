Scarface | Al Pacino e uno spettacolare massacro

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 giugno 2023)Iris ore 21 con Al, Michelle Pfeiffer, Mary Elizabeth Mastrantonio. Regia di Brian De Palma. Produzione USA 1983. Durata: 2 ore e 50 minuti LA TRAMA Remake del più famoso gangster film degli anni 30. Che allora aveva come protagonista un delinquente di origine italiana. Questo è un profugo cubano. Sbarca in Florida e presto si fa strada nel mondo del traffico della droga. Nulla sembra trattenerlo. Finchè il suo punto debole non si rivela nell'affetto morboso che nutre per la sorella. Per gelosia il novello(anche lui con faccia sfregiata) uccide il suo migliore amico ed alleato. Poi i rivali nel traffico si coalizzano contro di lui.PERCHE' VEDERLO Perché allora Brian De Palma era al top della bravura registica. La sua estrema spettacolarizzazione della ...