Sassuolo | le pagelle di CM | Berardi non basta | solito rosso per Ruan

(Di venerdì 2 giugno 2023)-Fiorentina 1-3 Russo 5: Cabral non gli perdona l’errore in uscita bassa. Contempla l’arcobaleno di Saponara e il...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/23: Sassuolo-Fiorentina Le pagelle dei protagonisti del match tra Sassuolo e Fiorentina, valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. (4-3-3): Russo 5; Toljan 5, ... Le pagelle di Sassuolo-Fiorentina 1-3 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2022/2023. Al Mapei Stadium passano i viola: segna ...

Sassuolo-Fiorentina, pagelle VN: Saponara fa la differenza, Nico coraggioso Viola News

Ci crede davvero, la Fiorentina, nell’ottavo posto. Travolge il Sassuolo dopo essere andata in vantaggio con Cabral e ripresa da Berardi su rigore. Come contro la Roma, è stato decisivo il ...E' sempre lui il migliore. A parte le partite in cui è stato fuori per infortunio, si è quasi sempre aggiudicato il titolo di MVP ...