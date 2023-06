Sassuolo-Fiorentina | le probabili formazioni | Dionisi conferma i titolari | Italiano lancia Kouamè dal 1?

Leggi su contropiedeazzurro

(Di venerdì 2 giugno 2023) Mancano ormai soltanto 90? alla conclusione del campionato, e con l’attenzione completamente rivolta a quelli che saranno i festeggiamenti per la conquista dello scudetto, da parte del Napoli di Luciano Spalletti, e ad un’accesa lotta per la salvezza, una delle partite più interessanti del 38° turno della regular season è quello che vedrà affrontarsi. Match in programma venerdì 2 giugno, alle ore 20:30, in quel del Mapei Stadium, con cui si aprirà l’ultima giornata di Serie A. Attualmente le due squadre sono separate in classifica da ben otto punti, con ildi Alessioche attraversa molto probabilmente il suo momento di maggiore difficoltà. Basti pensare infatti che i neroverdi, occupano il 13° posto nella classifica generale del campionato, con all’attivo 45 punti, dopo le ...