Sassuolo-Fiorentina 1-3 | Dionisi | “Stagione da bicchiere mezzo pieno”

(Di venerdì 2 giugno 2023) “Ilperché sarebbe stato un problema se non avessimo migliorato il nostro girone di andata. Avevamo fatto 17 punti e avevamo avuto tante defezioni: Berardi non è stato a disposizione per 16 partite. Il girone di ritorno è andato meglio e le ultime prestazioni sono state più consapevoli. Con lala squadra è stata in partita, ma dopo l’espulsione le cose sono cambiate. Abbiamo giocato con alcuni debuttanti e giocatori che venivano da problemi fisici”. Lo ha detto Alessio, allenatore dela Dazn dopo il ko in casa contro la: “Siamo arrivati un po’ tirati a questo finale di. Il nostro gruppo non è molto nutrito e molti ragazzi devono ancora farsi le ossa. È finita in nove e 3-1 per ...

Missione compiuta per la, che vince per 3 - 1 (0 - 0) in casa dele sale a 56 punti in classifica rafforzando l'ottavo posto in attesa del risultato del Torino. Questi i gol: nel st 2' Cabral, 26' Berardi (...Il tabellino di(4 - 3 - 3): Russo 5; Toljan 5.5, Ruan 5, Ferrari 6 (1' st Romagna 5.5), Rogerio 5; Harroui 6, Lopez 6 (13' st Bajrami 5.5), Henrique 6; Berardi 6.5 (39'...AGI - In attesa della finale di Conference League con la speranza di coronare tutti i propri sogni di gloria, lasaluta la stagione di Serie A con un successo in casa del. Al Mapei Stadium finisce 3 - 1 per la Viola grazie ai gol di Saponara e Nico Gonzalez nel finale, dopo che un rigore di ...

Missione compiuta per la Fiorentina, che vince per 3-1 (0-0) in casa del Sassuolo e sale a 56 punti in classifica rafforzando l'ottavo posto in attesa del risultato del Torino. (ANSA) ...Riccardo Saponara ha parlato a DAZN al termine di Sassuolo-Fiorentina affrontando il tema del suo contratto in scadenza: “È stata la mia ultima in Serie A con la Fiorentina Con la società parleremo a ...