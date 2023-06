Sassuolo-Fiorentina 1-1 LIVE | Berardi pareggia dal dischetto

(Di venerdì 2 giugno 2023) Al Mapei Stadium, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei Stadium,si affrontano per la 38esima giornata della Serie A 2022/2023.

Gaetano Castrovilli, centrocampista della, ha parlato a DAZN al termine del primo tempo del match contro ilGaetano Castrovilli, centrocampista della, ha parlato a DAZN. PAROLE - "Dobbiamo migliorare l'ultimo passaggio. Abbiamo iniziato bene, ma poi abbiamo subito un po' il loro ...Al Mapei Stadium, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Mapei Stadium,si affrontano per la 38esima giornata della Serie A ...La ricostruzione di quanto successoDa pochi istanti si è chiusa la prima frazione di gioco tra. Al momento la contesa del 'Mapei Stadium' è inchiodata sullo 0 - 0, con le due ...

Sassuolo - Fiorentina 1-1 DIRETTA per il match che apre l'ultima giornata di campionato GOL Al 70' Berardi pareggia su calcio di rigore per i padroni di casa Al 47' Cabral porta in vantaggio la ...70' - BERARDI SUL DISCHETTO 69' - RIGORE PER IL SASSUOLO: Marchetti al Var vede un tocco di mano (non chiarissimo) Cabral che reclama e prende anche il giaqllo. 68' - ...