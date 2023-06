Sanità | Schillaci “Infermieri dall’India per colmare carenze”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 2 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Vorrei dare più soldi al personale ma la filosofia del Piano è quella di investire sulle strutture, le modifiche sono molto difficili. Vedremo, comunque, se riusciremo a ricavare anche una piccola quota per i professionisti della”. Così, in un’intervista a la Repubblica, il ministro dellaOrazio, sulla possibilità di cambiare qualcosa della missionedel Pnrr. Sulla carenza del personale dice: “Glimancano in tutta Europa. Per questo stiamo pensando ad accordi con Paesi extraeuropei, che potrebbero metterci a disposizione professionisti già ben formati, dal punto di vista sanitario e della conoscenza della nostra lingua. Penso ad esempio all’India. Ha già chiuso protocolli con il Giappone e gli Usa. Hanno una scuola ...