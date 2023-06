Ovviamente, trattandosi di un articolo smart, non potevano mancare delle funzionalità aggiuntive davvero eccellenti: grazie alla Smart Hub, infatti, potrete averee selezioni ...: Se hai altre domande sulla qualità o sulla non qualità, non esitare a contattarci. ... adatto per telefoni cellulari, tablet, Mac Book,, LG, HTC, PC, ecc. e supporta le funzioni ...Un dispositivo che ci aiuterà sia a migliorare lo stato di forma fisica fornendo dati edei nostri allenamenti, sia ad accorgerci per tempo se qualcosa nel nostro stato di salute non va. ...

Samsung dà suggerimenti per ovviare al bug delle foto sfocate su Galaxy S23 TuttoAndroid.net

È iniziata la ricerca dei ragazzi che realizzeranno le nuove puntate di «Solve for Tomorrow - LA VOCE della tua generazione», un progetto di formazione e inclusione per aiutare i giovani a diventare c ...