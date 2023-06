Sami Zayn sull’intensa trasferta araba | “Sono arabo e musulmano | quella è la mia gente”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 2 giugno 2023) Hanno sempre fatto rumore le reiterate assenze dinegli eventi in Arabia, probabilmente a causa delle tensioni tra questa e la Siria, Paese d’origine del Campione di Coppia WWE.ha approfittato dello spazio offertogli da Corey Graves nell’ultima puntata di “After The Bell” per parlare di questaper lui molto importante ed intensa, partendo su ciò che è stato detto su di lui e sul “divieto”alla sua presenza: “È stato un viaggio davvero, davvero, davvero intenso, ad essere onesti. Cistate molte cose da fare. Prima di tutto, il fatto che non ci andavo da qualche anno e che cistate tante speculazioni sul perché non ci andassi e sulle motivazioni politiche, eccetera. Non mi dilungherò su tutto questo, ma vi dirò che il ...