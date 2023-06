Salernitana | i convocati per la Cremonese | 9 assenti

(Di venerdì 2 giugno 2023)per il match di domani contro la: i granata dovranno fare a meno di ben nove giocatori Laha diramato iper il match di domani con la. Sono nove gli: i portieri Fiorillo e Sepe, i difensori Lovato, Fazio, Bronn e Bradaric, il centrocampista Vilhena per squalifica e gli attaccanti Dia e Valencia. Portieri: Allocca, Ochoa, Sorrentino; Difensori: Daniliuc, Gyomber, Pirola, Sambia, Troost-Ekong; Centrocampisti: Bohinen, Candreva, Coulibaly L., Crnigoj, Kastanos, Iervolino, Maggiore, Mazzocchi, Nicolussi Caviglia; Attaccanti: Bonazzoli, Botheim, Piatek.

Commenta per primo Alla vigilia della sfida contro la, il tecnico della Cremonese , Davide Ballardini , ha diramato la lista dei. Questo l'elenco completo: Portieri: Carnesecchi, Saro, Sarr. Difensori: Aiwu, Bianchetti, Chiriches, ...Indisponibili 'Dessers, Lochoshvili e Ferrari non saranno. Quest'ultimo ha sentito un fastidio muscolare' La partita di domani è un arrivederci 'Vogliamo fare bene contro la, ...Alle ore 21 invece da una parte Cremonese -e dall'altra Empoli - Lazio. Nel primo ...DI SERIE A I giocatori di Serie Aper la 38° giornata [in aggiornamento]

Convocati Salernitana per il match di domani contro la Cremonese: i granata dovranno fare a meno di ben nove giocatori La Salernitana ha diramato i ...