Salario minimo | de Magistris | Inizia la raccolta firme per la legge popolare

(Di venerdì 2 giugno 2023) “Stamattina da Roma èta ladiin tutta Italia per laditivache Unioneha depositato in Corte di Cassazione“. Lo annuncia Luigi deportavoce di Unioneche stamani ha partecipato a Roma all’tiva promossa da UP. “Oggi è la festa della Repubblica e nell’articolo 1 è scolpito che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Ma troppi non hanno lavoro, molti lo perdono, altri ancora sono sfruttati dai padroni, diversi non hanno una adeguata retribuzione, tanti sono precari e impressionante è il numero dei morti nei luoghi di lavoro”, prosegue de. “La dignità del lavoro si smarrisce sempre di più in un Paese ...