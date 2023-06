Sai come vi chiamano in Germania? Del Debbio distrugge l' ecoteppista | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 giugno 2023) Non va per il sottile, Paolo Del. A Dritto e rovescio, su Rete 4, si parla anche di ambientalismo e politiche green. O meglio, di Ultima generazione, il collettivo di eco-talebani, estremisti verdi che si sono guadagnati la nomea, in Italia, di "eco-teppisti" o "eco-vandali" per i loro blitz da imbrattatori contro fontane, palazzi storici, monumenti e altri gioielli della nostra cultura. Una campagna mediatica, per così dire, che ha attirato su di loro molta attenzione, ma anche altrettanta antipatia e una valanga di critiche. Non proprio il massimo, insomma. "Inliterroristi", chiosa il sottopancia scelto da Delper introdurre al pubblico la discussione. Tutto un programma... In studio, Simone Ficicchia ha il compito arduo di attirare su Ultima Generazione un po' più di ...