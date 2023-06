“Sabotaggi | perché no?” Gli ecoattivisti ora alzano il livello dello scontro

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 2 giugno 2023) Sono ancora gli attivisti di Ultima Generazione ad essere in prima linea per la tanto ventilata “emergenza climatica”. Questa volta, davanti al palazzo di Giustizia di Padova, i giovani militanti hanno manifestato contro i dodici avvisi di garanzia per associazione a delinquere per altrettanti membri dell’associazione. “I criminali sono al governo” e “investono nella nostra morte” sono solo alcuni degli slogan utilizzati durante la protesta nella città veneta. Ma non è solo la magistratura italiana muoversi contro gli imbrattatori di opere e monumenti, per ultimo protagonistisfregio di pochi giorni fa a Roma alla Fontana di Trevi. Questa volta, la linea più dura arriva direttamente dalla verde Germania, dove il governo ha risposto con lo schieramento di 170 poliziotti, perquisizioni a tappeto, fino ad arrivare ad identificare il movimento come “associazione ...