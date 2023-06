Russell Crowe in concerto a Bologna | “Ricavato a vittime alluvione Emilia Romagna”

(Di venerdì 2 giugno 2023) (Adnkronos) – In attesa di esibirsi ail prossimo 27 giugno con la sua band, gli Indoor Garden Party, l’attore e regista neozelandeseha annunciato oggi su Twitter che ildelsarà devoluto alledell’che ha colpito l’. “Pubblicherò presto maggiori dettagli, ma per vostra informazione, gli organizzatori del nostro, in, il 27 giugno devolveranno ildelalledelle recenti alluvioni che hanno colpito tante persone nella regione”, spiega nel tweet dell’artista, ringraziato dai numerosi utenti ...

Oculus: Il trailer italiano del film - HD Il Giorno Sbagliato (Thriller) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Derrick Borte, con, Jimmi Simpson, Lucy Faust, Gabriel Bateman, ...... gli Indoor Garden Party, l'attore e regista neozelandeseha annunciato oggi su Twitter che il ricavato del concerto sarà devoluto alle vittime dell'alluvione che ha colpito l'Emilia ...In attesa di esibirsi a Bologna il prossimo 27 giugno con la sua band, gli Indoor Garden Party, l'attore e regista neozelandeseha annunciato oggi su Twitter che il ricavato del concerto sarà devoluto alle vittime dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna. "Pubblicherò presto maggiori dettagli, ma per ...

Russell Crowe devolve gli incassi del suo concerto a Bologna alle popolazioni alluvionate (e lancia una… Il Fatto Quotidiano

(Adnkronos) – In attesa di esibirsi a Bologna il prossimo 27 giugno con la sua band, gli Indoor Garden Party, l’attore e regista neozelandese Russell Crowe ha annunciato oggi su Twitter che il ricavat ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...