Ruba cupcake e distrugge la pasticceria | il ladro goloso chiama | chiede scusa e paga i danni

(Di venerdì 2 giugno 2023) Un uomo ha fatto irruzione in unae hato una decina di, mandando in frantumi la porta d'ingresso. Un evento che ha distrutto la proprietaria che ha deciso di raccontare ...

'Mi ha tenuto al telefono per 10 minuti, mi ha detto che è stato un errore stupido e ha detto che avrebbe pagato irubati, ma soprattutto che avrebbe pagato i danni '. Dopo questa chiamata, ...Come insegna il cartone animato dell'orso Yoghi, la gola spesso rende l'orso ladro. E dopo il 'nostro' Juan Carrito, diventato una vera e propria star sui social per ...Come insegna il cartone animato dell'orso Yoghi, la gola spesso rende l'orso ladro. E dopo il 'nostro' Juan Carrito , diventato una vera e propria star sui social per le sue scorribande notturne a ...

Un uomo ha fatto irruzione in una pasticceria e ha rubato una decina di cupcake, mandando in frantumi la porta d'ingresso. Un evento che ha distrutto la proprietaria che ha deciso di ...Un esemplare di orso nero è stato avvistato mentre entrava nel laboratorio di una pasticceria attraverso un garage, 60 i cupcakes trafugati ...