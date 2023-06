Rovella | «Migliori cinque centrocampisti in Serie A? Brozovic in assoluto!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 2 giugno 2023)nel corso di una puntata di “Croquetas” in diretta su DAZN con Borja Valero (vedi QUI) ha stilato una lista deicentrali dellaA, inserendo per primo Marcelo, ma non è l’unico dell’Inter. IDAVANTI LA DIFESA – Nicolòparla in breve di quelli che sono a detta sua icentrali inA, inserendo il croato dell’Inter primo della lista: «? Marceloin assoluto è il migliore in quel ruolo, poi anche Lobotka, Manuel Locatelli, Sergej Milinkovic-Savic e Nicolò Barella». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter ...