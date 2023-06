Siamo migliorati tanto negli ultimi 5 - 6 mesi, per ilanno sono sicuro che le cose cambieranno e andranno meglio". Quanto al confronto con gli altri campionati in cui ha giocato...La prima stagione all'Al - Nassr si è conclusa senza titoli per, ma CR7 è fiducioso in vista delcampionato: ' Le mie aspettative erano un leggermente diverse - ammette - Mi ...... dove sta svernando, senza vincere nulla, Cristiano, è destinato a terremotare il mercato ... campione del mondo, vice capocannoniere (21 gol), protagonista in Coppa Italia e assaia ...

Cristiano Ronaldo: "Il prossimo anno giocherò ancora con l'Al-Nassr" Sky Sport

Cristiano Ronaldo continua la sua avventura con l'Al-Nassr. È lo stesso CR7 a parlare del suo futuro in un'intervista rilanciata dai social ufficiali della Saudi Pro League. (ANSA) ...Le parole di Cristiano Ronaldo: "Mi aspettavo di vincere qualcosa ma le cose non vanno sempre come pensi" La prima stagione di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita sta per finire. A una giornata dal te ...