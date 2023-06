Roma | turisti accerchiati dai rom alle fermate di metro e bus | 12 arresti

(Di venerdì 2 giugno 2023), e non solo, sempre più nel mirino dei boseggiatori a. Negli ultimi giorni, nel corso dei quotidiani controlli del territorio, i carabinieri del Gruppo di, d'intesa con la Procura ...

, e non solo, sempre più nel mirino dei boseggiatori a. Negli ultimi giorni, nel corso dei quotidiani controlli del territorio, i carabinieri del Gruppo di, d'intesa con la Procura ...... esattamente il contrario di quanto è stato fatto a, dove si è cercato di ridurne la ...fanno dei monopattini uno strumento di mobilità impiegato dai soliti utenti del centro storico e dai...NAPOLI. Un ponte del 2 giugno all'insegna del turismo e degli appuntamenti culturali. A Napoli infatti molti i musei saranno gratis per consentire aidi poter assaporare le bellezze artistiche della città. Inoltre per la festa del terzo scudetto del Napoli è stato deciso che sarà stampato un ticket celebrativo unico.

'Please, no cappuccino after 12 pm': l'appello ai turisti nel centro di Roma Repubblica TV

Turisti, e non solo, sempre più nel mirino dei boseggiatori a Roma. Negli ultimi giorni, nel corso dei quotidiani controlli del territorio, i carabinieri del Gruppo di Roma, d'intesa ...Il turista da spennare, anzi da derubare. Roma è invasa di stranieri e i ladri colpiscono ancora. Dalle metro alle fermate dei bus. Sempre di più. Negli ultimi giorni, nel ...