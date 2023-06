Roma-Spezia domenica 4 giugno 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici All’Olimpico si gioca per l’Europa League e per la salvezza

(Di venerdì 2 giugno 2023) L’Olimpico saluta lanella sfida contro loin attesa di capire se sarà anche l’ultima gara di Mourinho da allenatore, ma il tecnico portoghese è squalificato e mancherà in panchina, e sarà anche una celebrazione per applaudire lo sfortunato epilogo delconclusa con la sconfitta ai rigori nella finale contro il Siviglia. InfoBetting: Scommesse Sportive e

... ci han fatti sentire uniti anche se siamo lontani' e noi le diciamo: 'Grazie', grazie lo ... A Lacompresa, città portuale di valor civile, che diede lustro all'italica liberazione, ...... un match fondamentale soprattutto per gli scaligeri in piena lotta salvezza e che dovranno dare uno sguardo al match dell'Olimpico dove lariceve lo. Ibrahimovic (LaPresse) - ......Cremonese - Atalanta ore 21.00 Empoli - Lazio ore 21.00 Domenica 4 giugno Napoli - Sampdoria ore 18.30 Atalanta - Monza ore 21.00 Lecce - Bologna ore 21.00 Milan - Verona ore 21.00ore ...

ROMA-SPEZIA: arbitra Maresca » LaRoma24 LAROMA24

Paolo Valeri e Fabio Maresca per gli scontri salvezza, Marco Guida e Marco Di Bello per le sfide che valgono le coppe europee. Sono questi gli arbitri designati per le quattro partite più importanti d ...La 38^ ed ultima giornata di Serie A si aprirà questa sera, venerdì 2 giugno, alle ore 20.30: in campo Sassuolo e Fiorentina. Tutto deciso in zona Champions; mentre domani Roma, Atalanta e Juventus si ...