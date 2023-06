Roma | poliziotta uccisa da un collega a Casal Monastero con tre colpi alla testa | l' uomo poi si toglie la vita La vittima si chiamava Pierpaola Romano La pistola portata in ferie

Sparatoria in uno stabile a, uccisa una: l'assassino, collega della vittima, si è suicidato'Mai andare all'ultimo appuntamento': la pm sul caso Tramontano dice una verità importante sull'ennesimo femminicidio. Oggi aanche unaferita a morte da un collega poi suicida. Meloni in Moldavia con 40 leader europei e Zelensky: 'Complimenti a Vox e no a un'Europa di serie A e di serie B'. Si studia un ...... quartiere alla periferia est die vicino a San Basilio. Per terra, nell'androne del palazzo al civico 44 c'era una donna, Pierpaola Romano, 58 anni. Una mamma, una moglie, una. A ...

Chi era Pierpaola Romano, la poliziotta uccisa da un collega che lavorava con lei alla Camera Open

I tifosi bresciani reagiscono male al pareggio del Cosenza che decreta il passaggio del Brescia in C. Fumogeni, lanci di oggetti e tensioni ...Aveva interrotto il rapporto sentimentale con il collega per riavvicinarsi al marito, con cui era in crisi da tempo. Il nuovo compagno però l’ha raggiunta nell’androne di casa, nel quartiere Torraccia ...