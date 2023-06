Roma | maxi incendio in un palazzo a Colli Aniene | 7 ustionati | 5 intossicati

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 2 giugno 2023). Le fiamme si sono sviluppate in via D'Onofrio, incrocio Largo Nino Franchellucci. A bruciare un edificio sul quale si stanno svolgendo i lavori di ristrutturazione. Le fiamme hanno coinvolto circa 7 piani. Sul posto i vigili del fuoco e i poliziotti. Sette le persone ustionate, cinque quelle intossicate. Diverse le squadre dei pompieri in azione: 4 Aps, 2 Autobotti, 2 Autoscale, Carro Teli, Carro autoprotettori, più Capo turno e funzionario di servizio sul posto. Intervento tutt'ora in corso.